Inflazione | Altroconsumo | carrello tricolore iniziativa mai veramente decollata

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il, voluto dal governo e concordato con la grande distribuzione ed i produttori, per inaugurare un trimestre anti-su un paniere di beni di largo consumo, "non è maidecollato e ha raggiunto l'obiettivo solo in maniera parziale" oltre al fatto che già a metà dello scorso dicembre "l'fosse