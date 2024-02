Infantino ribadisce | «Per il razzismo serve la sconfitta a tavolino»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le parole di Gianni, presidente della Fifa, sui provvedimenti per i casi dinegli stadi. I dettagli Gianni, numero uno della FIFA, ha parlato dei casi dia margine del congresso Uefa. PAROLE – «Dovremo assumerci le nostre responsabilità. Ho già detto di voler bandire i razzisti dagli stadi e di imporre unaai club responsabili. Sappiamo tutti che il mondo è segnato da divisioni. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi incidenti e dobbiamo fare tutto il possibile per mettervi fine. Dobbiamo sradicarlo e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Le conseguenze disciplinari dovrebbero portare anche a una penalità per le società responsabili. Dobbiamo imporre inoltre anche sanzioni penali e mettere al bando i ...

Il presidente della Fifa ha promesso provvedimenti per arginare gli episodi di discriminazione all'interno degli stadi ...Gianni Infantino è tornato a parlare della lotta al razzismo. Il presidente della Fifa non vuole lasciare nulla di intentato, promettendo dei severi provvedimenti contro la discriminazione all'interno ...Sulla stessa lunghezza d'onda i docenti dell'AbaRc e il professore Surace che ribadisce come "Claudio incarni l'eccellenza creativa che porta un tratto distintivo nella moda. La sua carriera non è ...