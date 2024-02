Indifferenza al distributore | tremendo incidente | uomo guarda ma non presta soccorso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Bastia Umbra (Perugia), 8 febbraio 2023 – Un video che tiene con il fiato sospeso e che spinge, però, anche ad altre considerazioni, amare. E’ quello che sta girando in rete e che è relativo allo spettacolareverificatosi domenica mattina, poco prima delle 6, all’interno dell’area di servizio Q8, lungo la SS 75 Centrale Umbra, direzione Foligno. Si vede una macchina (una Polo) comparire all’improvviso nelle immagini, volare letteralmente e finire su una pompa del: tanta paura, gravi danni al, il conducente (risultato un ventitreenne di Bastia) che, strisciando a terra, si trascina fuori dal veicolo capovolto. A far discutere il comportamento di un altro automobilista che sta facendo benzina. Dopo lo schianto, infatti, ben sidall’intervenire, dall’andare a vedere ...

BARI - «La verità è che noi edicolanti stiamo sparendo nell'indifferenza più totale, una fine che non meritiamo e che basterebbe poco ad evitare, perlomeno a tentare di evitare. Non riusciamo verament ...Da Tutti i film da vedere della storia del cinema una selezione di 1 film film da vedere 2024 distribuiti da exitmedia del 2024 consigliati da MYmovies.it e assolutamente da non perdere. Scopri le rec ...La denuncia giunta dall’associazione Uneba, che rappresenta una fetta consistente delle ventuno Residenze Sanitarie per Anziani presenti in provincia, sulla ...