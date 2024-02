In sala Piatti dal 10 febbraio gli Incontri Europei con la Musica

(Di giovedì 8 febbraio 2024) CITTA’ ALTA. Si partirà sabato 10alle 16 con Achrome Ensemble con il concerto «...e adesso! AchRome in Ungheria».

Da più di un quarantennio Musica Aperta focalizza la stagione degli Incontri Europei con la Musica sulla nuova creatività, con rapporti diretti con gli autori, sulla riscoperta dei “tesori nascosti” ...L'essenza dell'iconicità della cucina statunitense, per la precisione newyorkese, ha messo la radici in Piazza del Fico, dove Don's sta per compiere un anno!Un evento organizzato da Confesercenti Pistoia nell’ambito del progetto Vetrina Toscana . Gli irresistibili sonetti saranno recitati e faranno scoprire una parte inedita di questo luogo.