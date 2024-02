(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un “killer” silenzioso ed inesorabile ha fatto “strage” di negozi. Tra il 2012 e il 2023, in, èunsu. Sono 111 mila i punti vendita al dettaglio morti e che non sono stati sostituiti e 24 mila l’attività di commercio ambulante perdute. Sono invece aumentate le attività di alloggio e ristorazione (+9.800). Sono questi i dati principali dell’analisi “Demografia d’impresa nelle cittàne”, realizzata dall’Ufficio Studi di Confcommercio con il centro studi Guglielmo Tagliacarne che registra una “sempre più preoccupante” desertificazione commerciale delle nostre città. La riduzione di attività commerciali è più accentuata nei centri storici che nelle periferie. “Prosegue la desertificazione commerciale delle nostre città, un fenomeno che riguarda ...

Tra il 2012 e il 2023, in Italia, è sparito oltre un negozio su cinque. Sono 111 mila i punti vendita al dettaglio morti e che non sono stati sostituiti e 24 mila l’attività di commercio ambulante ...“Sono 111mila i negozi al dettaglio che hanno chiuso i battenti in Italia. Il dato è ancora più accentuato nei centri storici. Siamo alla desertificazione commerciale. Questo secondo Confcommercio. L’ ...La crisi del commercio: in 11 anni scomparsi oltre 100mila negozi. Cresce invece il numero di alberghi e ristoranti ...