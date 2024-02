In Iraq gli americani uccidono l’uomo che coordina gli attacchi con i droni iraniani

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ieri sera un drone americano armato con missili Hellfire ha colpito un’auto che attraversava un quartiere residenziale di Baghdad, in. Nell’esplosione sono morti due comandanti di Kataib Hezbollah, la più forte milizia che fa parte delle Forze di mobilitazione popolare, l’esercito iracheno che riunisce i vari gruppi armati filoche sostengono il governo del paese. Si tratta di un ufficiale addetto all’intelligence, Arkan al Allawi, e di Wisam al Saadi. Il vero obiettivo dell’attacco era al Saadi, che è considerato l’“ingegnere” deglicon ilanciati in questi mesi dalle milizie contro le basi americane in Siria e, incluso quello che la settimana scorsa ha ucciso tre militari nella base giordana Tower 22. Secondo un funzionario americano sentito da al Monitor, l’attacco ...

I raid americani attesi da giorni in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono cominciati e continueranno per giorni. Due attacchi ... (ilfattoquotidiano)

"Sicurezza e stabilità" dell' Iraq sono a rischio dopo i raid lanciati, anche in Siria, dalle forze Usa contro le milizie filo- Iran per rispondere ... (iltempo)

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente Il raid su Baghdad si inserisce nel complesso scenario innescato dalla guerra nella Striscia di Gaza e segue di quasi una settimana gli attacchi ...Un drone americano colpisce un'auto con a bordo Arkan al Allawi e Wisam al Saadi, considerato l’“ingegnere” degli attacchi lanciati in questi mesi contro le basi Usa in Siria e Iraq. La milizia Kataib ...Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il ministero degli Esteri russo sta lavorando con l'ala politica di Hamas per aiutare gli ostaggi. Ne dà ...