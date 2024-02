In forma perfetta grazie all’allenamento col vogatore

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tra i vari strumenti che possono essere utilizzati per l’allenamento rientra il: scopriamo quali sono i vari benefici. Quanti di voi sanno cos’è il? Si tratta di uno strumento che simula i movimenti previsti nel canottaggio. In precedenza, era stato pensato per tutti quei professionisti che avevano voglia di allenarsi nei mesi più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.