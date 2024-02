In cerca della paura e altre storie | il laboratorio teatrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 – Domenica prossima, 11 febbraio, il percorso laboratoriale che la CompagniaArcheosofica ha portato avanti nel 2023 presso la sede di Montevarchi, si conclude con la messa in scena di un saggio – spettacolo liberamente ispirato alle fiabe dei fratelli Grimm, dal titolo “IN”. Dalla smisurata produzione letteraria dei due fratelli Jacob e Wilhem Grimm, famosi per le lorospesso anche noir, riprese dalla più antica tradizione popolare (chi non conosce Hansel e Gretel, Pollicino o Biancaneve?), ilne ha scelte alcune, divertendosi anche a mescolarle per dare vita ad un testo dal ritmo spesso incalzante, in un continuo scambio di personaggi e interpreti. Per arrivare poi ...