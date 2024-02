“In caso di diabete gestazionale | quali sono i rischi per il bambino?”

Dopo che la ricerca dei vaccini contro il Covid ha fatto ricche negli anni passati due o tre farmaceutiche (Usa in primis) adesso il mercato dei farmaci sembra essersi stabilizzato e sta premiando alc ...La Regione Toscana integra i sensori flash, per misurare i livelli di glucosio nel sangue, con il taccuino del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), diventando prima in Europa sui PGHD, i dati raccol ...I frullati rappresentano una buona opzione per chi ha il diabete. A patto di sceglierli bene. Quali sono quelli che non alzano la glicemia.