“Imperfetti e felici” | il 23 febbraio Lectio magistralis di Claudia Gerini alla Fondazione Guido Carli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un inno contro la dittatura della perfezione e del successo ad ogni costo, per un mondo che recuperi il valore della gentilezza e sappia correre ai ripari contro il disagio mentale in preoccupante aumento, tra i giovani e non solo. Sarà, straordinaria attrice e regista, a tenere ladella. Il coraggio della fragilità contro la dittatura dell’apparenza”. Corsi universitari negli atenei di tutta Italia a misura di studenti con disabilità mentali, che spazino dalle discipline delle facoltà tradizionali, come giurisprudenza ed economia, a quelle sperimentali e innovative. È questa la proposta avanzata d...