Ilva | Urso | “Morselli? Stupito che non venga in audizione a dare informazioni al Parlamento” Mittal e Invitalia trattano ancora sul divorzio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il governo è pronto, resta solo da definire nei dettagli come mettere in sicurezza le ditte dell’indotto. “Abbiamo attivato tutto” per un’eventuale amministrazione straordinaria dell’. Il ministro delle Imprese Adolfoassicura che lo Stato ha predisposto la rete protettiva per garantire al massimo la riduzione dell’impatto economico e sociale di un’eventuale procedura concorsuale. Al siderurgico di Taranto restano pochi giorni prima di conoscere il suo destino e non si potrà temporeggiare perché, ad avviso dell’esperto indipendente che ha vagliato la richiesta di composizione negoziata della crisi, la cassa di Acciaierie d’Italia sarà esaurita a fine mese senza ulteriori interventi. Arcelor, insomma, devono trovare una soluzione alla loro lite: accordo per l’uscita del socio privato, ...