Ilary Blasi | lo scoop su un altro presunto amante Le indiscrezioni continuano | chi sarebbe

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una nuova bomba sta per scoppiare su. Secondo le ultime voci, starebbe per uscire ufficialmente allo scoperto il suosecondo. Una situazione difficile da gestire per la conduttrice televisiva, che pochi giorni fa ha già ricevuto un’altra notizia non proprio piacevole. Infatti, non sarà lei la presentatrice dell’Isola dei Famosi 2024, essendo stata sostituita da Vladimir Luxuria.avrebbe avuto quindi un secondo, anche se lei ha smentito già di averne avuto uno. Il primostato Cristiano Iovino, come confermato dall’ex personal trainer in un’intervista: “Io eabbiamo avuto una frequentazione intima”. Proprio Francesco Totti ha chiamato lui come testimone che potrebbe ...