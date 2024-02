Ilaria Salis | la lettera dal carcere | “Accolta dalle urla per Mussolini” Ilaria Cucchi chiede di aver accesso a tutti gli atti Ungheria-Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sei fogli a righe e le date significative del suo “incubo” segnate in rosso. Sei pagine per raccontare l’arresto e il, le umiliazioni e la speranza di uscire – prima o poi – “a riveder le stelle”, citando Dante Alighieri e la sua Divina Commedia che proprio dall’Inferno prende il via. È l’ultimadiche arriva a quattro giorni dal primo anniversario del suo arresto a Budapest, dopo i violenti scontri con estremisti di destra. “Dopo un anno siamo ancora qui” è il titolo che l’insegnante dà al memoriale nel quale racconta quanto le manchino quelle “sensazioni di libertà” che fino all’11 febbraio del 2023 – quando finì in manette – erano quotidianità e, oggi, sono solo una speranza: “il profumo dell’erba” o “il tocco lieve di una carezza”. Il racconto parte proprio da quel ...