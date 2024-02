Il Volo a Sanremo | «Più consapevoli e con una nuova attitudine»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Acon il brano Capolavoro, i ragazzi de Ilci hanno raccontato cosa rappresenti per loro questo Festival. «Siamo felicissimi. – dice Piero – Quando Amadeus ha annunciato il nostro nome eravamo in aereo e ci siam promessi di tornare in gara con un’diversa. Ora c’è più consapevolezza su come va gestito il sistema. L’emozione e l’ansia ci sono sempre, ma si possono anche gestire bene. Già alle prove e per le interviste stiamo mettendo in atto ciò che ci siamo promessi». Capolavoro, in un certo senso, rappresenta anche un nuovo capitolo per il trio. Il brano incontra il pop più puro, mettendo da parte alcuni stilemi della lirica. «Siamo rimasti coerenti con noi stessi, evidenziando le nostre tre personalità. – ci dice Ignazio – Pensiamo che il brano sia un ponte perfetto per il disco che ...