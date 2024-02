Il turismo slow e sostenibile in vetrina per tre giorni alla Fiera di Bergamo

La conferma del vicesindaco Attesti dopo la fiera di Milano: Cortona ha registrato un balzo in avanti del 24% .L’APPUNTAMENTO. Dal 16 al 18 febbraio la nona edizione di «Agri e Slow Travel Expo» nei padiglioni di via Lunga. Duecento espositori, 14 regioni italiane rappresentate, oltre 150 eventi.Confartigianato fa approdare il progetto della Via Francigena da Sarzana a Milano. Grande interesse dei tour operator per l’evento specifico promosso al cluster del turismo di Confartigianato nazional ...