Il totem Carpita bandiera della nazionale | Il mondiale è un sogno Ma noi ci crediamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’unico viareggino, dei sei che sono pronti a disputare il2024 di beach soccer a Dubai, ad aver già giocato la rassegna iridata è Andrea. Classe ’88 di uno spessore umano infinito, il fedele Andrea è il manifestoviaregginità nel calcio sia su erba sia su sabbia. Con lui, che i primi tornei sulla rena da ragazzino (prima ancora che nascesse il Memorial Valenti) li faceva e li vinceva nel “gabbione“ del Bagno Felice in Passeggiata... proprio insieme a chi questo articolo lo scrive, abbiamo fatto le solite quattro chiacchiere da amici di una vita. Ci risponde subito al telefono mentre è dall’altra parte del mondo, a Dubai, ma sempre collegato con la sua Viareggio. Andre, come ti senti a fare anche da “chioccia“ del gruppo? "Chi come me ha già fatto un(in azzurro gli unici altri due ...