Il rivoluzionario della pizza made in Calabria apre un locale dedicato alla tonda

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nelle mani di Daniele Campana ogni trancio diracconta le ricchezze: la selezione è più che appassionata e, anche se il suo nome è venutoribalta solo da qualche anno, sono più di tre lustri che il coriglianese lavora alacremente per creare un sistema virtuoso intorno alle sue teglie. Dall’8 febbraio, nei locali dove è tutto nato, in via Nazionale 80 a Corigliano Scalo (provincia di Cosenza), prende vita un nuovo innovativo progetto, stavolta legato. Chi è Daniele Campana In un palazzo storico del centro di Corigliano lasi trasforma in ambasciatrice (e volano) di un intero territorio. Classe 1977, Daniele Campana cresce con le mani in pasta grazie al padre Franco, cuoco eiolo; dal ...