Il ritorno di Giovanni Allevi | una serata di musica | speranza e resilienza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nella suggestiva cornice del Teatro Ariston, si è svolto un evento straordinario: il tanto attesodisul palcoscenico dopo quasi due anni di assenza. Ma non si è trattato solo di un concerto, bensì di un'esperienza emozionale e coinvolgente, durante la quale il celebre pianista ha condiviso con il pubblico la sua personale battaglia contro la malattia. Con un commosso monologo,ha aperto le porte del suo mondo interiore, narrando l'inaspettata svolta che ha segnato la sua vita. Ha ricordato quel momento drammatico, durante un concerto alla Konzerthaus di Vienna, quando il dolore alla schiena gli impedì perfino di alzarsi dallo sgabello per ricevere gli applausi del pubblico. Da quel momento, una diagnosi implacabile: un mieloma, una malattia che avrebbe potuto spezzare il suo spirito ...

Non si dimenticherà in fretta il vortice di emozioni e applausi del Teatro Ariston di Sanremo , in piedi all'unisono, le mani di Giov anni Allevi ... (corriereadriatico)

SANREMO - La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 promette momenti di grande emozione e spettacolo. Tra i protagonisti della serata, il ritorno atteso di Giovanni Allevi, che si esibirà al pian ...Amadeus accoglie il Maestro, lontano dal pianoforte per una terribile malattia da oltre due anni: "Sanremo punto di partenza o punto di arrivo, per alcuni può essere un punto di ripartenza" ...ASCOLI PICENO. Ritorno sulle scene dopo quasi due anni per Giovanni Allevi. L’artista ascolano ha scelto il Festival di Sanremo per segnare la ripartenza, in seguito alla malattia che lo ha colpito e ...