Il ritorno dell’abito nero corto | moderno | sexy e chic

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Uno dei capi intramontabili che sta vivendo una rinascita è il mini black dress, l’abitino, che mette in evidenza spalle, gambe e décolleté,e ammiccante. Lo abbiamo visto in passerella, in numerose sfilate di alta moda, e sui red carpet, sfoggiato con disinvoltura da celebrities come Dakota Johnson, Kim Kardashian, Hailey Bieber, ma anche iconiche modelle anni Novanta e Duemila come Eva Herzigova e Kate Moss. Ci sono diversi modelli e varianti: si spazia dalle versioni con spalline a quelle con bustier fino agli scolli a cuore. Per una migliore vestibilità, gli esperti consigliano gli abiti realizzati in tessuti strutturati e opachi, quelli, invece, attillati, fatti di materiali elastici e magari lucidi, potrebbero evidenziare con più facilità possibili punti critici. L’importante, come sempre, è sentirsi a proprio ...