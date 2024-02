Il risultato della scuola woke | gli studenti sono diventati ignoranti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Esiste veramente. Molti progressisti considerano il termine “” come un’invenzionedestra; una narrativa fittizia mirata a screditare i temi legati all’antirazzismo e alla giustizia sociale. Sarà anche. Poi però si scopre che, in California, unapubblica (la Glassbrook Elementary School, ad Hayward, vicino San Francisco) ha versato 250mila dollari ad un’organizzazione chiamataKindergarten (letteralmente Asilo) per servizi di supporto educativo. Hanno anche un sito. Vediamo qualile loro proposte pedagogiche. “Potere ai piccoletti”, proclama subito la home. E fin qui può anche andare. Il bello arriva poco più sotto. “Sosteniamo bambini, famiglie, educatori e organizzazioni nel loro impegno per un’educazione primaria abolizionista e pro-Nera e per la ...