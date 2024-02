Il rispetto è un gioco da ragazzi | Così evitiamo le cattive compagnie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Alcuni daranno vita a un laboratorio di teatro incentrato sulla violenza di genere, per riflettere e far riflettere su questo temaattuale. Altri si cimenteranno in giochi da tavolo, mentre con undi ruolo dal vivo idelle superiori svilupperanno in un modo originale e coinvolgente abilità personali come l’autonomia, la fiducia in se stessi, la capacità di adattamento e quella di organizzazione, la gestione delle informazioni e la soluzione rapida di problemi, tutte cose che potranno poi tornare loro utili nel mondo della scuola e del lavoro. Sono le curiose esperienze educative e formative messe in campo dal progetto “Rete Brianza Giovani - B Young Next”, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani brianzoli di questa fetta del territorio dai 15 ai 34 anni, per intercettare ledi ...