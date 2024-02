Il rider della droga | fermato dalla polizia dopo una consegna di cocaina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Milano – Sembrava un normaleper le consegne a domicilio. E invece nello zaino d’ordinanza nascondeva la: gli agenti del commissariato Bonola lo hanno arrestato in via Luciano, a Villapizzone, subitoaver venduto una dose. In manette è finito un cittadino italiano di 42 anni, con precedenti, per lui l’accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A seguito di un'attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio, gli agenti lo hanno notato in sella a una bici in viale Monte Ceneri, con uno zaino per le consegne a domicilio. Avvicinatosi a un pedone, tra i due c’è stato un veloce scambio, quindi il ciclista è ripartito verso viale Serra. Arrivato in via Gallarate, il 42enne ha incontrato un'altra persona e ha utilizzato lo stesso modus operandi; giunto in via Luciano, angolo via Perin, è ...