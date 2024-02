Il revival degli stivali con risvolto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo più di dieci anni dal loro lancio sulle passerelle e sul mercato fashion, per l’inverno e gli inizi della primavera 2024 tornano alla ribalta glicon. Sono apparsi per la prima volta nel 2012 nella collezioneShark Lock di Givenchy, in pelle, con linee aderenti e rigorose allo stesso tempo, ghette, zeppa che rimane nascosta sotto di esse, un mix di fascino e audacia, per chi desidera essere elegante e alla moda, ma ama anche osare (shark, in inglese, è lo squalo). Nel 2020 la stessa maison francese ha rilanciato questa creazione con un lucchetto nella parte superiore della ghetta – nera, argentata o dorata – e, in alcuni casi, una suola alta robusta, a carrarmato o, alternativamente, morbida e molleggiata, definita non a caso marshmallow. Sono diverse le star paparazzate e immortalate con gli ...