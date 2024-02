Il rapporto con l’Europa vale più dell’Autonomia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 6 febbraio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Un anno con tante schede in mano: elezioni non stop. Nel nostro Paese, fino a dicembre, 5 Regioni si rinnoveranno senza attendere il turno generale che nel 2025 impegnerà le altre 15 Regioni (a Statuto ordinario o speciale). Si comincia il 25 febbraio, fra 19 giorni, con la Sardegna (risolto il conflitto Meloni-Salvini con la vittoria della premier che ha imposto a governatore il sindaco di Cagliari Truzzu). Il 10 marzo sarà il turno dell’Abruzzo. Accorpate invece con le Europee dell’8,9 giugno la Basilicata (Tajani punta i piedi per il secondo mandato a Vito Bardi) e il Piemonte. L’Umbria se la prende più comoda e aspetta l’inverno. DALL’ EUROPA AL MONDO. Assieme al “primo assaggio” con queste 5 regionali, si avvicinano (8,9 giugno) le urne che ...