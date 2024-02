Il progetto La bomba» sulla Serie C e B Ipotesi della Figc sulla riforma

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La "" è stata sganciata sulle colonne de Il Fatto Quotidiano dove si legge dell’diallo studio, che vuole dare una sterzata decisa al calcio tricolore per rilanciarlo sia in termini di competitività internazionale, sia al tavolo dei diritti televisivi e d’immagine. Il presidente federale Gabriele Gravina ha dato mandato a Deloitte, azienda di servizi per pubblico e privato, di realizzare un piano volto a snellire il panorama professionistico. Stando a quanto si apprende dalla bozza pubblicata da Il Fatto Quotidiano, l’orizzonte verso cui muove laè caratterizzato dalla scomparsaLega Pro: entrando nel merito, l’formulata è di passare dalle attuali 100 a ...

“Non mi fido del Pd, figuriamoci se mi fido dei 5 Stelle. Il Pd in Sardegna e in Sicilia non è mai nato“. Siluri su siluri lancia Renato Soru , dopo ... (secoloditalia)

Il mercato obbligazionario è sempre più dinamico e appetitoso per i risparmiatori: c’è grande attesa per l’emissione del bond “Vulcano”.Riforma Campionati – Svelato da Il Fatto Quotidiano il progetto della riforma dei campionati che la FIGC sta cercando di attuare. Il Fatto Quotidiano sgancia la bomba: il quotidiano, nella sua edizion ...Non perdere questo affare sulle eccezionali cuffie Philips SHK2000BL, questa offerta su Amazon non durerà ancora a lungo.