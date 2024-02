Il principe Harry torna in California dopo una notte in hotel | “È già ripartito | solo 24 ore a Londra Con William gelo totale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Re Carlo III è uscito dalla scena pubblica rifugiandosi nel suo buen retiro di Sandringham, nella campagne del Norfolk, al riparo da tutto e tutti in cerca di una via di guarigione per il suo cancro diagnosticato neanche una settimana fa., spinto da questa drammatica notizia ha ripreso l’attività pubblica e ha lasciato il suo rifugio all’Adelaide Cottage, dove si era rinchiuso insieme ai tre figli per “accudire” la moglie Kate, operata all’addome il 16 gennaio e costretta ad un assoluto riposo fino apasqua.ha preso due voli da 11 ore per starne a24 e vedere il re 45 minuti in tutto, mentre la moglie si è presa il suo momento di ribalta mostrandosi sorridente alla guida della sua automobile, sulle strade della, mentre il marito faceva ...