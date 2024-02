Il presidente azero Ilham Aliyev rieletto per un quinto mandato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il, rafforzato dalla vittoria militare nel Nagorno Karabakh, è statoil 7 febbraio per uncon più del 90 per cento dei voti in uno scrutinio boicottato dall’opposizione. Leggi

«Il presidente russo Vladimir Putin ha telefonato al presidente azero Ilham Aliyev» e «si è congratulato» con lui «per la vittoria alle elezioni presidenziali»: lo afferma il Cremlino, ripreso ...Ilham Aliyev, l’autoritario presidente dell’Azerbaigian, al potere da vent’anni e rafforzato dalla vittoria militare nel Nagorno Karabakh, è stato rieletto il 7 febbraio per un quinto mandato con più ...Gli Azeri ancora oppressi, a meno che, come accaduto anche a tanti altri regimi in passato, qualche ingranaggio non si ...