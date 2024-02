Il premierato ai raggi X | Quirinale e Parlamento perderanno potere Il giurista | troppi squilibri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il cuore della democrazia è il bilanciamento dei poteri. Professor Francesco Clementi, il testo suldel governo rispetta il principio? "No, la proposta del Governo non mantiene, in sé, un sistema di pesi e contrappesi perché l’elezione diretta del presidente del Consiglio, incide pesantemente sugli altri poteri", afferma il docente di diritto pubblico comparato all’Università la Sapienza di Roma. Qual è il primo ’’ azzoppato? "Questa legittimazione del premier annichilisce ogni possibilità di un confronto equilibrato con il presidente della Repubblica, a maggior ragione di fronte ad un contrasto che tocchi, ad esempio, i principi fondamentali dell’ordinamento in tema di unità nazionale e di garanzia e di equilibrio dei poteri. E poi c’è la questione dei parlamentari". Dei parlamentari? "Sì, perché sono eletti a strascico ...