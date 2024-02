Il posto dell’uomo nella natura e la presunzione di sentirsi eccezionali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Meglio dirlo subito: la questione di quando siamo diventati umani potrebbe dimostrarsi di lana caprina. La pensava così nientemeno che Charles Darwin: la risposta, scriveva, non dipende da differenzeli obiettivamente riconoscibili, ma solo da come, soggettivamente, definiamo “umano”. D’altra parte, era stato lo stesso Darwin a porre la domanda: prima di lui non c’era bisogno di chiedersi da quando, si pensava che fossimo umani da sempre, cioè dal momento in cui eravamo stati creati. Ma andiamo con ordine. C’è voluto un po’ per capire cheoccupi l’uomo. Aristotele ci classificava già fra gli animali, in particolare fra quelli provvisti di sangue, ma a lungo molti hanno pensato che siamo troppo speciali perché abbia senso confrontarci con gli altri esseri viventi. Dobbiamo al ...