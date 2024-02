Il pianto liberatorio di BigMama dopo il body shaming | “Amate liberamente | potete farlo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTra le sorprese della 74esima edizione del Festival di Sanremo, spicca sicuramente Big Mama. L’artista, nativa di San Michele di Serino, ha catalizzato l’attenzione del pubblico non solo per il messaggio della canzone eseguita sul palco dell’Ariston, “La rabbia non ti basta“, ma anche per il suo suggestivo beauty look dalle tinte dark glam. Unvero mix di contrasti che riflette la sua personalità e la sua storia; lunga e travagliata. Nelle scorse ore, Big Mama è stata nuovamente presa di mira diun tweet offensivo, “giudicante” sul suo corpo, che lei stessa ha raccontato essere stato oggetto di critiche per tutta la vita. L’autore sarebbe un giornalista Rai. E la cosa non ha lasciato indifferente l’azienda che ha deciso di aprire un provvedimento disciplinare per...