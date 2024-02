Il piagnisteo continuo del M5S su Meloni | come finisce lo scontro sul Mes

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha accolto la richiesta di Giuseppe Conte di sciogliere il giurì d'onore di cui aveva chiesto la costituzione per dirimere la controversia con il presidente del Consiglio, Giorgia, sulle vicende legate all'adesione dell'Italia al Mes. La novità è stata comunicata in Aula dalla vicepresidente e presidente di turno dell'Assemblea, Anna Ascani. La richiesta del leader M5S è arrivata dopo le dimissioni di Stefano Vaccari, del Pd, e Filiberto Zaratti, di Alleanza Verdi e Sinistra e le polemiche successive. Nell'accogliere la richiesta di Conte, la presidenza della Camera non è entrata nel merito delle considerazioni esposte dal leader M5S. Fontana ha incontrato il presidente del giurì d'onore, Giorgio Mulè, per comunicargli la decisione di accettare la richiesta dell'ex premier. Fontana, spiegano fonti della Camera, ha ...