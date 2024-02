Il petrolio in rialzo a New York a 78 | 45 dollari

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,73% a 73,31 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,75% a 73,86 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,75% a 73,86 dollari al barile. (quotidiano)

Avvio di giornata in rialzo per il petrolio : il wti guadagna lo 0,45% a 74,19 dollari al barile. Il brent è a 79,58 dollari (+0,47%). (quotidiano)

Avvio di giornata in rialzo per il petrolio : il wti guadagna lo 0,45% a 74,19 dollari al barile. Il brent è a 79,58 dollari (+0,47%). (quotidiano)

Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,04 ...Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,49%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All ...2 minuti per la lettura FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – “A parte un effetto base al rialzo sull’inflazione complessiva legato all’energia, è proseguita la tendenza discendente dell’inflazione di ...Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha respinto l'ultima offerta di Hamas per il cessate il fuoco e la restituzione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, ma il segretario di Stato ...