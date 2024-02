Il pensionato trovato morto Indagata provata e stanca L’avvocato | Scarceratela

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Era al piano di sopra in camera sua a dormire, l’indomani ha scoperto il corpo senza vita dello zio acquisito. È la versione dei fatti di Liliana Barone, quarantacinque anni,per omicidio in relazione alla morte di Carlo Giovanni Gatti, ottantanove anni,domenica mattina in casa sua dove abitava anche la donna, ex moglie del nipote dell’uomo, alla frazione Canavera del Comune di Colli Verdi. Barone è stata interrogata dal pm Paolo Mazza martedì in carcere a Vigevano, ieri invece si è svolta l’udienza di convalida davanti alla GIP Daniela Garlaschelli. Tecnicamente ieri l’con il Gip si è avvalsa della facoltà di non rispondere, rilasciando solo spontanee dichiarazioni e dicendo che appunto si trovava in camera sua a dormire, ma aveva già raccontato quanto ricordava di quei momenti il ...