Il paradosso tutto italiano di avere il record di lavoratori | ma con redditi stagnanti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il mercato del lavoroha raggiunto l’ennesimo: ventitré milioni e settecento cinquantaquattromila persone di occupati a fine 2023. Sono quasi due milioni in più rispetto a dieci anni fa. E non c’è stato alcun boom demografico. È salito moltissimo anche il tasso di occupazione, ovvero la percentuale disul totale della popolazione, raggiungendo il 61,9 per cento, il 6,9 per cento in più rispetto alla fine del 2013. Eppure non abbiamo assistito neanche a un boom economico. Prima del Covid l’Italia aveva continuato a crescere meno dei vicini europei,. Poi, tra forti riprese e recenti frenate, non ha avuto performance più brillanti di quelle degli altri membri della Unione europea. Se invece di guardare il prodotto interno lordo ci concentrassimo suidisponibili reali, che riguardano in ...