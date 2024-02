Il Papa sulle benedizioni alle coppie gay | “Ipocrisia da parte di chi critica”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Io non benedico un ‘matrimonio omosessuale’, benedico due persone che si vogliono bene e gli chiedo anche di pregare per me”. Lo ha dettoFrancesco in una recente intervista al settimanale “Credere”, in cui è tornato a parlare del documento del Dicastero per la Dottrina della Fede sullairregolari e dello stesso sesso. “Nessuno si scandalizza se do la benedizione a un imprenditore che magari sfrutta la gente: e questo è un peccato gravissimo. Mentre si scandalizza se la do a un omosessuale… Questo è! Il cuore del documento è l’accoglienza”, ha sottolineato il pontefice nell’intervista. “Sempre nelle confessioni, quando arrivano queste situazioni, persone omosessuali, persone risposate, prego e benedico sempre. La benedizione non va negata a nessuno. Tutti, tutti, tutti. Attenzione, parlo di persone: chi è capace ...