Il Palazzetto del Nuoto verso il terzo ciclo di corsi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 –dialdeldi Arezzo. Lunedì 19 febbraio è la data fissata sul calendario per la partenza del nuovo calendario di lezioni della scuolaper tutte le età, dai neonati agli adulti, che saranno tenute dalla Chimerae che proseguiranno per nove settimane fino al 21 aprile. Isaranno ospitati da vasche di diversa altezza dell’impianto cittadino e saranno strutturati con una didattica attiva dove l’apprendimento verrà incentrato direttamente sulla pratica e sugli obiettivi da raggiungere, permettendo agli allievi di acquisire basi tecniche e sicurezza nelle acque. La programmazione della Chimeraprenderà il via già con la fascia d’età “0-3 anni” dove, ...

Contro l’Autonomia differenziata, a difesa dell’unità del Paese, scendono in piazza Cgil e Uil Puglia. Domani terranno, in piazza San Ferdinando a Bari, dalle 17, una manifestazione per dire «no» al d ...Il Festival è bellissimo, ma per giornalisti e operatori del settore diventa la settimana più difficile dell’anno: quella dove non si dorme e non si mangia.alla 38° edizione del Gran Galà di Pattinaggio Artistico “Sport per la vita” che si terrà nel palazzetto dello Sport a Roseto degli Abruzzi, a partire dalle ore 20.30 Il messaggio video dell’artista e ...