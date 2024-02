Il nuovo palazzetto Arquata riparte dallo sport | | Ora il cambio di passo

Progetto reso possibile grazie alla generosità della Croce Rossa. Il primo passo verso il nuovo palazzetto dello sport di Arquata è stato compiuto. Ieri pomeriggio il Ministro per lo sport e i giovani ...Nuovo centro cittadino, al via i lavori. Delimitata in piazza Foglia l’area di cantiere dove sono in corso i primi lavori di riqualificazione del centro cittadino. Il nuovo centro cittadino è una prom ...Scoppia la polemica per la sicurezza in Piazza Affari, cuore del quartiere di Zingonia nel territorio di Verdellino, fino a 5 anni fa regno di spacciatori e balordi di ogni genere. Oggi non è più così ...