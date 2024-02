Il nuovo acquisto | Ho parlato a lungo con Sam E qua mi sembra che la filosofia di gioco sia la stessa che avevo all’Az Alkmaar» Odgaard | Mi ha convinto l’amico Beukema»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Primo tentativo nelle giovanili dell’Inter: 15 reti in 29 partite. Secondo tentativo in A col Sassuolo: una presenza (al Mapei Stadium con la Spal) e tanta panchina. Terzo tentativo: un gol in 19 gare di B col Pescara. E così Jensha deciso di provarci per la quarta volta: quarta avventura nel calcio italiano, per fare l’attaccante di scorta nel roster di Motta. Ha deciso lui e ha deciso il Bologna: ma una parolina decisiva l’ha messa Sam, il primo della colonia dell’Aza mettere piede, la scorsa estate, a Casteldebole. "Hospesso con Sam, di cui sono molto amico – rivela–. Mi ha detto che a Bologna era molto felice e che qui c’è tutto per far bene: quando ho accettato il trasferimento sapevo quello che avrei trovato".compirà ...