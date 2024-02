Il nodo degli ostaggi Netanyahu boccia il piano di Hamas | Condizioni deliranti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Altro che tregua. Altro che scambio traisraeliani e prigionieri palestinesi. Altro che ritiro delle forze israeliane. Il premier israeliano Benjaminrigetta la controproposta die ribadisce che per lui c’è un solo esito per la guerra di Gaza: "Distruggere completamenteripulendo la Striscia, demilitarizzare Gaza e poi creare una amministrazione civile palestinese senza: e l’unica possibilità che questa amministrazione palestinese di Gaza nasca è chesia completamente spazzata via, perché altrimenti i palestinesi avranno troppa paura a collaborare".ha usato parole più che nette. "Arrendersi alledi– ha detto – porterà a un altro ...

Sulle recriminazioni in merito alla negoziazione sulla Tregua saltata per violazione degli accordi, Israele e Hamas si sono lanciati accuse ... (secoloditalia)

Se ci arrediamo alle richieste di Hamas non soltanto non arriveremo al rilascio degli ostaggi ma non avremo risolto le nostre esigenze di sicurezza. Vorrei sottolineare ancora una volta che non c’è ...Rinnovo Chiesa -In casa Juventus c’è da sciogliere il nodo sul rinnovo di contratto di Federico Chiesa: le ultime sull’attaccante bianconero. Arrivati al giro di boa della stagione 2023-2024, fin qui ...Una ricerca sul business travel nel 2024 mostra cosa pensano viaggiatori e manager sul settore delle trasferte aziendali ...