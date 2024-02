Il monito di Blinken | Israele non ha «la licenza per disumanizzare gli altri»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Per il segretario di Stato americano Antonynon ha «lapergli». Il segretario si trova a Tel Aviv e oggi precisa che «gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre. Da allora gli ostaggi sono stati disumanizzati ogni giorno. Ma questa non può essere unapergli». Finora la linea della Casa Bianca è stata molto critica nei confronti dell’alto numero delle vittime civili di Gaza ma ildi, stavolta, è più forte rispetto alle dichiarazioni precedenti. «La stragrande maggioranza delle persone a Gaza non ha nulla a che fare con gli attacchi del 7 ottobre», ha dichiarato. «Le famiglie di Gaza la cui ...

