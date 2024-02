(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una lezione di vita. Una lezione straordinaria da non dimenticare e da cercare per quanto è possibile di applicare nelle nostre. È quella che ci ha impartito il maestro Giovanni Allevi, i ricci diventati grigi dopo due anni di strenua lotta contro il mieloma che gli ha devastato i corpo e rubato la vita da artista e da uomo. Il suo ritorno sul palco di Sanremo dopo due anni di dolore e malattia, di cure e di sofferenze, resterà nella storia del Festival ma anche in quellatv italiana. Perché anziché spettacolarizzare il dolore, è riuscito a restituire la bellezzavita, il senso di gratitudine, la determinazionesperanza. Le sue parole hanno commosso tutti, all’Ariston e a casa: “Non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi 2 anni. Nel mio ultimo concerto alla Concert House di Vienna il dolore alla ...

