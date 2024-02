Il leader dei No green pass Stefano Puzzer resta senza lavoro | il Tribunale di Trieste boccia il reintegro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’ex portuale triestino si era autosospeso per diversi mesi, rifiutandosi di mostrare ilobbligatorio

Cao formaggi , principale cooperativa nazionale di raccolta e trasformazione di latte di pecora con quasi 800 aziende di soci conferitori in Sardegna, ... (quotidiano)

Per il momento è un raduno che parte dall'8 febbraio. Poi decideremo il da farsi. La protesta si sta evolvendo. C'è un passo indietro clamoroso ... (affaritaliani)

Ora è il primo a proporsi per salire giovedì 8 febbraio sul palco del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Quattro anni fa però Danilo ... (open.online)

La protesta dei trattori arriva a Sanremo. All’alba di stamattina sono giunti nella città ligure sette mezzi provenienti da Melegnano, che hanno raggiunto il mercato dei fiori e hanno poi ricevuto il ...Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, avvia un importante progetto di formazione digitale destinato all'Area Interna Sicani, coerente con le più recenti linee guida ...Stefano Puzzer, l'ex portuale triestino leader del movimento No green pass prima a livello locale e poi nazionale, non sarà reintegrato al lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale del ...