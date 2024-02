Il governo Meloni ora vuole abbassare l’Irpef agli agricoltori | dopo averla alzata con la manovra

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il ministro Giorgetti ha confermato che "è in corso di valutazione un intervento in materia di esenzione per l'Irpef per gli imprenditori agricoli". Con la legge di bilancio per il 2024, ilaveva aumentato l'imposta per i redditi agrari, che prima erano completamente esenti. La protesta dei trattori di queste settimane avrebbe convinto il centrodestra a tornare sui suoi passi.