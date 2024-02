Il governo ci ripensa sull' Irpef agricola E cerca 120 milioni per esentare le piccole imprese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È la settimana deimenti da parte delle istituzioni nei confronti del mondo agricolo, in protesta ormai da mesi in Europa e da oltre due settimane in Italia. Dopo le aperture della Commissione europea a studiare una proposta per ridurre la burocrazia e il dietrofronta direttiva Sur sui pesticidi, annunciata dalla presidente Ursula Von der Leyen, arriva anche la retromarcia delMeloni. Il vento, forte, delle proteste ha evidentemente inciso ine scelte del. Nel frattempo, al Senato verrà presentata una mozione di sfiducia per il ministro Francesco Lollobrigida. Una misura introdotta dalRenzi La misura dell'esenzione fiscale sui redditi dominicali e agrari per le ...