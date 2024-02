Il Giurì d' onore è morto | viva il Giurì d' onore Anche in parlamento arriva Carnevale

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'organo di Montecitorio convocato per dirimere chi avesse ragione o torto fra Conte e Meloni sulla vicenda Mes si è autosciolto senza produrre una relazione. La quale comunque non avrebbe portato a nulla. Un ente così inutile che il meloniano Balboni ha chiesto si riuniscaal Senato per tutelare la sua onorabilità