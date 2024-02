Il Giorno del Ricordo | domani la celebrazione al Quirinale

Così abbiamo fatto, fin dal primo giorno, per il caso Salis ...L'esperienza dimostra che agire con discrezione e gradualità è proprio nell'interesse primario del detenuto", ha aggiunto il titolare ...giorno dopo giorno, l’Alba del futuro. Così è nata FUTURA, una nuova realtà che si propone di portare una voce giovane per costruire "una città che sia inclusiva, sostenibile, dinamica”. Spiegano i ...La prima tappa del Tour of Antalya si chiude come da pronostico in volata,: arriva subito un altro piazzamento di rilievo per la VF Group Bardiani-CSF Faizanè con Enrico Zanoncello, che conquista la q ...