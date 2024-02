Il giornalista Daniele Pugliese morto con suicidio assistito | “Lo faccio per il mio bene”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ile scrittorea 67 anni dopo aver scelto il. A darne notizia è la famiglia con una nota in cui si legge che “ha posto fine alle sue sofferenze. Ieri 7 febbraio, in Svizzera, sotto assistenza medica, ha compiuto la scelta consapevole di terminare la propria esistenza. Proprio lui che si era sempre battuto per il rispetto della decisioni personali, per il testamento biologico, l’eutanasia”.Leggi anche: Morta dopo eutanasia Lauren Hoeve, la youtuber 28enne, il post prima della fine: “La pace definitiva” “Vogliamo ricordarlo con le sue ultime parole: ‘Sono molto sereno. Sono convinto di quello che sto facendo e loper il mio. Ricordo con affetto le tante ...