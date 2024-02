Il giallo del documento L’ultimo intervento nel ’99

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’effettuato da una ditta specializzata sul fondale davanti alla banchina 26 ha consentito di rimuovere 2400 metri cubi di sabbia. Nessun dragaggio, ma un banale livellamento. Il materiale, infatti, è stato tolto nel punto in cui la nave della Msc si era arenata due settimane fa e semplicemente spostato in un punto del fondale meno in difficoltà. Nel punto dell’incagliamento si era formata una gobba che aveva portato il livello del fondale addirittura sopra i 10 metri, a circa 9,60-80 metri. Le navi con pescaggio regolato non dovrebbero avere problemi, ma quella gobba ha provocato il danno. Il dragaggio è tutta un’altra cosa e richiede tempi molto lunghi, costi elevatissimi e soprattutto una serie infinita di procedure che riguardano soprattutto l’aspetto ambientale e la caratterizzazione delle sabbie. C’è disputa, tra gli storici del porto, su quando sia ...