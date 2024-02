Il genero di Totò Riina arrestato a Malta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Valletta, 8 febbraio 2024 – Antonio Ciavarello,di, è statostamani a, su mandato di cattura europeo spiccato dal Tribunale di Brindisi poco più di un anno fa. La polizia maltese ha circondato la sua casa a Mosta prima di fare irruzione e procedere all’arresto. Il blitz è arrivato dopo settimane di indagini. In tribunale Antonio Ciavarello, detto Tony, ha ammesso la sua identità e ha dato il consenso all’estradizione per cui l’Italia ha fatto richiesta. Notizia in aggiornamento