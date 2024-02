Il funambolo dei pistard Addio a Luigi Arienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)si è spento ieri mattina nella struttura Rsa-L’Arca di Desio, dove era ricoverato, all’età di 87 anni. Li aveva compiuti lo scorso 6 gennaio. Brianzolo doc,è stato un grande ciclista capace di conquistare la medaglia d’Oro ai Giochi Olimpici di Roma 1960 assieme a Marino Vigna, Mario Vallotto e Franco Testa nell’inseguimento a squadre su pista. Il premio per gli olimpionici, una Fiat 500 verdina. Quinto di sei fratelli (5 maschi e una femmin), ha trascorso questi ultimi anni su una sedia a rotelle in una casa di riposo. Persona schietta e sincerasi è fatto strada nel ciclismo che conta, passando dall’oro olimpico al professionismo con la maglia della gloriosa Molteni di Arcore in cui militarono campioni del calibro di Eddy Merckx e Gianni Motta. Il 1960 fu il suo anno d’oro, con i ...